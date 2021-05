Italmobiliare | balzo dei ricavi in primo trimestre grazie a Caffè Borbone

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) –, holding di partecipazioni il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha registratoconsolidati pari a 115,6 milioni di euro nel2021, in aumento di 28,9 milioni (+33,4%) rispetto al corrispondente periodo 2020. La crescita, spiega la società, è stata trainata principalmente da(+16,1 milioni) e dalle società acquisite nel corso dell’ultimo2020.registra inoltre un miglioramento sia del margine operativo lordo (positivo per 39 milioni, in crescita di 45 milioni rispetto al2020) sia del risultato operativo (positivo per 33 milioni, in crescita di 43 milioni). La holding quotata sul segmento STAR segnala ...