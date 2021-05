Isola 2021, naufraghi puniti. Roberto Ciufoli: “Pronto a digiunare” (Di martedì 11 maggio 2021) Isola dei Famosi Dopo il provvedimento preso dalla produzione per aver infranto il regolamento il naufrago ha fatto mea culpa in diretta Pubblicato su 10 Maggio 2021 La fame si fa sentire e gioca brutti scherzi: Roberto Ciufoli ha infranto il regolamento dell’Isola dei Famosi. Il concorrente è colpevole di avere oltrepassato la barriera che delimitava il confine tra la spiaggia degli Arrivisti e quella dei Primitivi per prendere un fruttino. A causa del suo gesto la produzione del reality show ha deciso di punire tutto il suo gruppo, riducendo l’intera razione settimanale di riso. Per Isolde si è trattata di una punizione eccessiva, considerata la fame e le condizioni fisiche in cui tutti i naufraghi si ritrovano. Durante la puntata di lunedì 10 maggio ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021)dei Famosi Dopo il provvedimento preso dalla produzione per aver infranto il regolamento il naufrago ha fatto mea culpa in diretta Pubblicato su 10 MaggioLa fame si fa sentire e gioca brutti scherzi:ha infranto il regolamento dell’dei Famosi. Il concorrente è colpevole di avere oltrepassato la barriera che delimitava il confine tra la spiaggia degli Arrivisti e quella dei Primitivi per prendere un fruttino. A causa del suo gesto la produzione del reality show ha deciso di punire tutto il suo gruppo, riducendo l’intera razione settimanale di riso. Per Isolde si è trattata di una punizione eccessiva, considerata la fame e le condizioni fisiche in cui tutti isi ritrovano. Durante la puntata di lunedì 10 maggio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi a Lampedusa. Sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635… - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Radio3tweet : Per chi vuole sapere il significato profondo del termine spatriati, per chi è nato in un mondo di carta e si è rit… - zazoomblog : Vera Gemma e Angela Melillo litigano in diretta: “Tu me l’hai fatta grossa già prima de L’isola” - #Gemma #Angela… - etravelproject : Com’è possibile che l’isola più grande del Mediterraneo abbia così poche spiagge Bandiera Blu? ?? Sicilia: Alì Terme… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021 Isola dei Famosi 2021, news: eliminato Gilles, torna in Italia. Chi è in nomination? IL GIORNO Per le Zfm proposta l'Iva Il comitato promotore suggerisce di utilizzare il gettito fiscale proveniente dagli scambi con l'estero. Una manovra possibile con l'attuazione delle norme dello Statuto. Ma prima si deve pronunciare ...

L’Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar fa una figuraccia in studio, ecco cos’è successo A L’Isola dei Famosi 2021 hanno inaugurato un nuovo trend abbastanza incomprensibile: far fare delle prove in studio ai concorrenti già eliminati dal programma. A che pro, vi chiederete? La ...

Il comitato promotore suggerisce di utilizzare il gettito fiscale proveniente dagli scambi con l'estero. Una manovra possibile con l'attuazione delle norme dello Statuto. Ma prima si deve pronunciare ...A L’Isola dei Famosi 2021 hanno inaugurato un nuovo trend abbastanza incomprensibile: far fare delle prove in studio ai concorrenti già eliminati dal programma. A che pro, vi chiederete? La ...