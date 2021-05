Inter-Roma, Conte: “La Vittoria deve essere fissa nei nostri cervelli, abbiamo un obiettivo” (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la Vittoria con la Sampdoria, l'Inter non ha alcuna intenzione di arrestare la propria corsa.Alla vigilia della sfida in programma a San Siro, tra Inter e Roma, il tecnico della compagine nerazzurra, Antonio Conte, ha parlato a Inter Tv per presentare il match contro la formazione capitolina di coach Paulo Fonseca, che a fine campionato lascerà il posto al suo successore José Mourinho. Di seguito le parole del mister della formazione milanese da poco laureatasi campione d'Italia che, dopo la Vittoria del diciannovesimo Scudetto ed archiviati i festeggiamenti del caso, non intende lasciare per strada punti importanti in questo finale di stagione."A Roma abbiamo disputato una buonissima partita, c'era il rammarico di ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo lacon la Sampdoria, l'non ha alcuna intenzione di arrestare la propria corsa.Alla vigilia della sfida in programma a San Siro, tra, il tecnico della compagine nerazzurra, Antonio, ha parlato aTv per presentare il match contro la formazione capitolina di coach Paulo Fonseca, che a fine campionato lascerà il posto al suo successore José Mourinho. Di seguito le parole del mister della formazione milanese da poco laureatasi campione d'Italia che, dopo ladel diciannovesimo Scudetto ed archiviati i festeggiamenti del caso, non intende lasciare per strada punti importanti in questo finale di stagione."Adisputato una buonissima partita, c'era il rammarico di ...

