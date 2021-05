Inter finanze | una montagna troppo alta da scalare

(Di martedì 11 maggio 2021) Il Presidente dell’Steven Zhang è stato chiaro ieri 10 Maggio 2021 quando ha parlato ad Antonio Conte e alla squadra. Le sue parole non sono piaciute a nessuno e le proteste si sono fatte sempre più forti. Il problema più importante per la società è quella di ridurre i costi e inevitabilmente si devono toccare i portafogli dei calciatori e del Mister per risanare ledell’piene di debiti da smaltire al più presto. Bastoni rinnovo: è possibile solo alla cifra concordata: che cosa ha detto Zhang? Una polveriera pronta ad esplodere, infatti la capolista nerazzurra deve correre ai ripari se vuole costruire un ciclo vincente e non solo un apparizione sporadica e momentanea. Il figlio di Jindong ha sottolineato l’importanza di ridurre i costi e ha chiesto di ...

In Italia è cosa nota come l'sia la prima squadra ad aver proposto un taglio degli stipendi ... che avrebbe permesso loro di rimpolpare considerevolmente le loro. In Premier League il ...In una situazione non propria rosea per ledi un po' tutti i club, in casasi sta lavorando per cercare la miglior soluzione possibile per avviare un progetto vincente partendo dalla vittoria dello scudetto. Ed è cosi che entra ...Il presidente ha incontrato la squadra, fresca di Scudetto, per cercare un accordo sul taglio degli stipendi. La decisione rimarrà a discrezione dei singoli.Intervista a Giuseppe Durato, in arte Peppe, fumettista italiano che vive e lavora in Giappone, autore del manga "Mingo".