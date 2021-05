Inquinamento Taranto, in tre quartieri si muore di più: "Solo nel 2019 sono 181 i decessi in più del previsto" (Di martedì 11 maggio 2021) I rioni interessati sono Paolo VI, Tamburi e Borgo. Il sindaco Melucci ha inviato i dati dello studio al governo: "sono preoccupanti" Leggi su repubblica (Di martedì 11 maggio 2021) I rioni interessatiPaolo VI, Tamburi e Borgo. Il sindaco Melucci ha inviato i dati dello studio al governo: "preoccupanti"

Advertising

StraNotizie : Inquinamento Taranto, in tre quartieri si muore di più: 'Solo nel 2019 sono 181 i decessi in più del previsto'… - PaoloBRVNI : @MadameA02 Noi che ridevamo per i giapponesi. Perché noi siamo furbi quando ci prendiamo l'influenza annuale, i raf… - CandelliAngelo : PeaceLink: nel 2019 a Taranto 181 morti in più nei quartieri esposti all’inquinamento - Canale189 : PeaceLink: nel 2019 a Taranto 181 morti in più nei quartieri esposti all’inquinamento - AnsaPuglia : Ex Ilva: Comitato, eccesso mortalità in 3 rioni di Taranto. Ambientalisti: preoccupano dati su esposizione a inquin… -