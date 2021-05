Gruppo Onorato, Federmar: sciopero 24 ore il 23 maggio, pronti a stop a oltranza (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - sciopero di 24 ore dei lavoratori del Gruppo Onorato il 23 maggio con la possibilità di andare avanti a oltranza. A proclamarlo è la Federmar Cisal che ha comunicato le modalità dell'astensione dal lavoro: personale di terra: 24 ore con inizio alle ore 17 del 23 maggio 2021; personale navigante traghetti passeggeri 24 ore con inizio alle ore 16 del 23 maggio 2021; personale navigante traghetti merci 24 ore con inizio alle ore 00.00 del 23 maggio 2021. "Lo sciopero, ovemai lo stato delle cose dovesse ulteriormente aggravarsi potrebbe proseguire ad oltranza", dichiara il segretario generale Alessandro Pico. "Pur mantenendo lo stato di agitazione, la Federmar ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) -di 24 ore dei lavoratori delil 23con la possibilità di andare avanti a. A proclamarlo è laCisal che ha comunicato le modalità dell'astensione dal lavoro: personale di terra: 24 ore con inizio alle ore 17 del 232021; personale navigante traghetti passeggeri 24 ore con inizio alle ore 16 del 232021; personale navigante traghetti merci 24 ore con inizio alle ore 00.00 del 232021. "Lo, ovemai lo stato delle cose dovesse ulteriormente aggravarsi potrebbe proseguire ad", dichiara il segretario generale Alessandro Pico. "Pur mantenendo lo stato di agitazione, la...

