Gianluigi Buffon, addio alla Juventus: «È la fine di un ciclo» (Di martedì 11 maggio 2021) «Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che io tolga il disturbo». Gianluigi Buffon ha annunciato così il suo addio alla Juventus, dopo vent'anni di grandi emozioni e di altrettanto grandi vittorie sul campo. «Il mio futuro è chiaro e delineato -, ha dichiarato il campione ai microfi di beIN Sports, come riporta anche la Gazzetta. - Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve». L'annuncio di Buffon, che dal 2001 aveva sempre militato in bianconero, eccezion fatta per la stagione 2018-19 passata al Paris Saint-Germain, arriva in un momento sicuramente non semplice per il club torinese, che dopo il pasticcio della Superlega e la vittoria dello scudetto dell'Inter si trova ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 maggio 2021) «Siamo arrivatidi uned è giusto che io tolga il disturbo».ha annunciato così il suo, dopo vent'anni di grandi emozioni e di altrettanto grandi vittorie sul campo. «Il mio futuro è chiaro e delineato -, ha dichiarato il campione ai microfi di beIN Sports, come riporta anche la Gazzetta. - Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve». L'annuncio di, che dal 2001 aveva sempre militato in bianconero, eccezion fatta per la stagione 2018-19 passata al Paris Saint-Germain, arriva in un momento sicuramente non semplice per il club torinese, che dopo il pasticcio della Superlega e la vittoria dello scudetto dell'Inter si trova ...

Advertising

Eurosport_IT : È ufficiale, Gianluigi Buffon annuncia il suo addio alla Juventus al termine della stagione ???? ???… - JamesHorncastle : Buffon to leave Juve - sports_fr : Gianluigi Buffon quitte la Juventus - lastwordonsport : Gianluigi Buffon to Leave Juventus This Summer - - RobbsRoys : Come sapete ho troppo rispetto per i tesserati per insultarli e non sopporto chi parla di tesserati che remano cont… -