Fauci ottimista | ' Con le vaccinazioni torneremo presto alla normalità'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci ottimista

Globalist.it

La maratona della vaccinazioni prosegue negli Stati Uniti, tanto da far esporre il virologo della Casa Bianca Anthony, che oggi di fronte a diverse commissioni riunite al Senato, ha espresso la fiducia nel fatto che gli Usa potranno tornare presto alla normalità dopo oltre un anno di emergenza Covid. "Sulla ...Donald Trump èsul futuro del Partito Repubblicano ed ha intenzione di mettere in campo tutte le sue ...nei confronti del leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell e di Anthony, ...Il virologo della Casa Bianca al Congresso: "Avremo molto presto una situazione in cui ci saranno così poche infezioni" ...StampaLa soglia da raggiungere si è alzata dal 60-70% all’80 e potrebbe salire ancora. Ma diversi esperti non ritengono più che sia necessaria per sconfiggere il virus. Secondo il New York Times, alcu ...