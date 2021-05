Fano | quindici immigrati massacrano di botte due ragazzi italiani | «Diamogli fuoco»

(Di martedì 11 maggio 2021) Brutale pestaggio a: gruppo diaggredisce violentemente e due giovani. A farne le spese duedi 17 e 18 anni. Sabato pomeriggio i due amici pesaresi hanno preso il bus e sono andati aper trascorrere un pomeriggio in serenità. Ma una volta giunti alla rocca Malatestiana i loro propositi sono andati in fumo. Un gruppo formato da circaextracomunitari, li ha infatti aggrediti fisicamente. Il motivo? Un banale pretesto per attaccare briga. A far scattare la violenza il fatto che uno dei dueha il ciuffo bianco e le unghie nere. A raccontare il tutto è stato il più grande dei due, mentre è il piccolo ad aver subito i maggiori danni a causa dei pugni e dei calci subiti. Il ragazzo ha riportato la frattura del setto nasale e di alcune ...

SPYit_official : 18enne con lo smalto alle dita viene aggredito da un branco perché scambiato per gay: “Erano in quindici. Hanno cer… -

Ultime Notizie dalla rete : Fano quindici

NEG Zone

Barbarie alla Rocca Malatestiana di. Sabato sera un 17enne e un 18enne, appeni scesi dall'... Termine che non rende giustizia alla violenza inaudita di quelle almenopersone che si sono ...bandiere blu in Calabria Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria ... In provincia di Pesaro Urbino: Marina dei Cesari (). Emilia Romagna In provincia di Rimini: ...Inizieranno mercoledì i playoff per la Corplast Corridonia. Nei quarti di finale per la promozione in B1 di pallavolo femminile, le ragazze allenate da Mauro Messi se la vedranno con l’Arabona Volley ...Tra il 1890 e la Prima Guerra Mondiale, tanti cittadini emigrarono in Canada per trovare quella fortuna che la città natale aveva negato ...