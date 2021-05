Estate in sicurezza, i bagnini già scalpitano. Scattati i corsi per i brevetti, occhio alle regole anti Covid (Di martedì 11 maggio 2021) FERMO - Mentre si attende l'avvio della stagione balneare, previsto per il prossimo sabato, si scaldano i motori anche per il servizio di salvataggio. Negli uffici fermani della Confcommercio Marche ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 maggio 2021) FERMO - Mentre si attende l'avvio della stagione balneare, previsto per il prossimo sabato, si scaldano i motori anche per il servizio di salvataggio. Negli uffici fermani della Confcommercio Marche ...

Advertising

meb : Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arr… - EnricoLetta : Condividiamo. Vogliamo un’estate di successo del nostro #turismo. Per questo siamo per riaperture in sicurezza e co… - matteoricci : Oggi intervista a @immaginaweb: 'Equilibrio fra sicurezza e ripresa per un’estate quasi normale'. Ascolta qui ??… - Cami71Michele : @S__yC____l @Labellasospesa @LoveangelAnna È naturale che io parli della mia zona. Di come noi facciamo prima di al… - mmxtravel : Torniamo in crociera! Con Costa, si viaggia nel mediterraneo in tutta sicurezza, chiedici un preventivo!… -