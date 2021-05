Double Poney straccia Vitality nel round di apertura del Flashpoint 3

Leggi su esports247

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo solo il primo turno del primo torneo di CSGO dell’anno abbiamo già delle soprese. Si tratta della vittoria schiacciante per 2 a 0 dicontro Team. Per chi non lo conoscesseè un roster composto da giocatori francesi e nessuno si sarebbe mai aspettato la loro vittoria contro dei veterani come quelli di Teaminoltre ha iniziato la serie come numero uno della classifica europea basata sui punti ottenuti durante i Mater Regionali del 2020. Inoltre tra le sue fila figura anche il giocatore migliore al momento in attività: stiamo parlando di Mathieu “ZywOo” Herbaut. Dalla sua invece DBLè riuscita a partecipare al3 passando dalle qualificazioni aperte e poi da quelle ...