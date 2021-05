Denise Pipitone, parla la ragazza segnalata a Scalea: 'Non sono io, ma se necessario farò il test del DNA' (Di martedì 11 maggio 2021) La giovane assicura di non essere la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. In Italia sarebbe arrivata quando aveva già sei ... Leggi su today (Di martedì 11 maggio 2021) La giovane assicura di non essere la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. In Italia sarebbe arrivata quando aveva già sei ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - luana72404984 : RT @Frances48520231: MISSING DENISE PIPITONE Il tempo è prezioso USIAMOLO BENE CERCHIAMO DENISE Tutti insieme #DenisePipitone #Liberat… - GiorgiaMidili1 : RT @cristinareggini: per il caso Denise Pipitone sono da galera tutti quanti, chi non ha parlato, chi ha parlato depistando, chi ha fatto l… -