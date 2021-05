Denise Pipitone a Scalea: test del DNA nel pomeriggio? I dettagli (Di martedì 11 maggio 2021) Nuova pista per il caso di Denise Pipitone: la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo potrebbe essere stata trovata, dopo 17 anni, a Scalea! Scopriamo tutti i dettagli sulla ragazza di 21 anni segnalata da una testimone. Leggi anche: Denise Pipitone: la ragazza rom trovata a Scalea si chiama Denise! Denise Pipitone trovata a Scalea? Parla un testimone Denise Pipitone è stata trovata a Scalea? I carabinieri stanno eseguendo controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene. La segnalazione arriva da una commerciante di Scalea, che avrebbe notato la forte somiglianza in una passante, potrebbe ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Nuova pista per il caso di: la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo potrebbe essere stata trovata, dopo 17 anni, a! Scopriamo tutti isulla ragazza di 21 anni segnalata da unaimone. Leggi anche:: la ragazza rom trovata asi chiamatrovata a? Parla unimoneè stata trovata a? I carabinieri stanno eseguendo controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene. La segnalazione arriva da una commerciante di, che avrebbe notato la forte somiglianza in una passante, potrebbe ...

