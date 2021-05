Conte “Renzi risponda di incontro con Mancini in sedi istituzionali” (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Qui entriamo nel personale, credo che qualsiasi rappresentante delle istituzioni, un segretario di partito in questo caso, debba rispondere del suo operato in modo trasparente. Quindi Renzi fa gli incontri che ritiene e anche si vanta, però è giusto che risponda in tutte le sedi istituzionali del perchè e per come si ritrovi in un'area di servizio con un uomo dell'intelligence con cui lui non avrebbe ragioni istituzionali per avere rapporti”. Così l'ex premier Giuseppe Conte, in un forum con Il Fatto Quotidiano. “Che lo faccia il presidente del Consiglio, che per legge è responsabile dell'intelligence, quindi parla continuamente. Peraltro, il presidente del Consiglio – ha aggiunto – incontra di solito i direttori dei Serivizi, Mancini credo di averlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Qui entriamo nel personale, credo che qualsiasi rappresentante delle istituzioni, un segretario di partito in questo caso, debba rispondere del suo operato in modo trasparente. Quindifa gli incontri che ritiene e anche si vanta, però è giusto chein tutte ledel perchè e per come si ritrovi in un'area di servizio con un uomo dell'intelligence con cui lui non avrebbe ragioniper avere rapporti”. Così l'ex premier Giuseppe, in un forum con Il Fatto Quotidiano. “Che lo faccia il presidente del Consiglio, che per legge è responsabile dell'intelligence, quindi parla continuamente. Peraltro, il presidente del Consiglio – ha aggiunto – incontra di solito i direttori dei Serivizi,credo di averlo ...

Advertising

fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Renzi: 'L'interesse economico per sostituire Draghi con Conte? Quello dei nostri figli'. E pure dei b… - fattoquotidiano : Renzi-007, Conte: “Giusto che lui risponda in tutte le sedi di quell’incontro. Mancini? L’ho incontrato, ma non cer… - fattoquotidiano : INCONTRO RENZI-007 IN AUTOGRILL Conte: “Giusto che lui risponda in tutte le sedi di quell’incontro. Mancini? L’ho i… - gstelluti : RT @fattoquotidiano: INCONTRO RENZI-007 IN AUTOGRILL Conte: “Giusto che lui risponda in tutte le sedi di quell’incontro. Mancini? L’ho inco… - CardelliAc : RT @BimbiMeb: Scanzi che chiede a Letta di ridimensionare i renziani del PD. Conte che intima a Renzi di rendere conto dell’incontro all’au… -