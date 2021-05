Calciomercato | Juve Ipotesi scambio Pjanic - Bentancur con il Barça

(Di martedì 11 maggio 2021) Secondo la stampa spagnola il bosniaco potrebbe tornare a Torino e l'uruguaiano trasferirsi in Catalogna BARCELLONA (SPAGNA) - Ancora unocon il Barcellona e sempre con Miralem...

Advertising

Gazzetta_it : #Donnarumma e #Milan una notte per ritrovarsi: la #Juve sembra più lontana. E sotto traccia... - gilnar76 : Sassuolo #Juve streaming LIVE ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - TUTTOJUVE_COM : Amoruso: 'Ronaldo? La Juve deve ripartire con lui' - gilnar76 : Cristiano Ronaldo, spesa ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Sassuolo #Juve probabili ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Juventus News 24

Il Barça, ricorda la stampa spagnola, già da un paio di anni segue il 23enne uruguaiano della. Trattativa al momento ferma, i due club ne avrebbero soltanto parlato, ma vista la differenza di ...Quello che scopriamo ora tramite.com è che il fuoriclasse portoghese ha 'fatto ... fiore all'occhiello degli Agnelli insieme allaSecondo l’emittente catalana, Barcellona e Juve avrebbero cominciato a lavorare ad un clamoroso scambio che porterebbe Bentancur in blraugrana. Si lavora al clamoroso scambio. Dopo un solo anno lontan ...Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juve, svelando anche una nuova soluzione per Aaron Ramsey Nel corso della conferenza stampa di... Compleanno Cannavaro: gli au ...