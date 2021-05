Calcio | Gravina | ‘impraticabile punire idea progettuale che non si è realizzata’

(Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. – (Adnkronos) – “Non è assolutamente all’ordine del giorno un tema di questo tipo. Vedo abbastanza impraticabile l’diun’che non si è concretizzata”. Così il presidente della Figc, Gabrieleinterpellato su un’eventuale penalizzazione per le squadre italiane coinvolte in Superlega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gravina

Il Sannio Quotidiano

Ad annunciarlo è il presidente della Figc Gabriele, che a margine di un incontro a Torino suldilettantistico e regionale spiega: 'Certo che ho sentito Agnelli, per me è doveroso ...TORINO - Gabrieleaspetta il passo indietro della Juve in Superlega , e dopo aver minacciato l'esclusione dei bianconeri dal prossimo campionato in caso di mancato dietrofront, è pronto al dialogo. 'Nessuna ...TORINO - Gabriele Gravina aspetta il passo indietro della Juve in Superlega, e dopo aver minacciato l’esclusione dei bianconeri dal prossimo campionato in caso di mancato dietrofront, ...Gabriele Gravina ha parlato dopo la conferenza stampa a Torino sui temi del calcio italiano: le parole sulla Juve – VIDEO (dal nostro inviato) – Gabriele Gravina ha parlato dopo la conferenza stampa s ...