Bomber contro King | cosa sappiamo dell’evento e chi parteciperà

Il prossimo 20 maggio, nell'emozionante scenario dello Stadio dei Marmi di Roma, si svolgerà la partita di calcio tra la squadra dei Bomber e quella dei King. L'evento nasce proprio dal recente spot della Gillette, che ha messo a confronto coloro che amano radersi completamente il viso (come Bobo Vieri) e chi invece preferisce portare la barba lunga (come Daniele De Rossi e Luca Argentero). Oltre che una sfida tra due diverse "culture", l'evento del 20 maggio assume un significato davvero molto importante, dato che l'obiettivo del match è dire no alla violenza sulle donne. Un progetto, quello di Gillette, volto a catalizzare l'attenzione su una piaga sociale che troppo spesso continua a mietere vittime tra le donne. L'obiettivo del celebre marchio è quindi riuscire a tirare fuori davvero "il meglio di un uomo", riprendendo il suo famosissimo slogan ...

