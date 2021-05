Atalanta-Benevento, i convocati di Filippo Inzaghi: out Iago Falque e Foulon (Di martedì 11 maggio 2021) Il Benevento, dopo la pensate sconfitta interna con il Cagliari, ha un disperato bisogno di tornare al successo nel match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso Filippo Inzaghi, alla vigilia della sfida, ha diramato la lista dei convocati, tra i quali non figurano Iago Falque e Foulon. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò Gori; DIFENSORI: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia; CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne; ATTACCANTI: Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Il, dopo la pensate sconfitta interna con il Cagliari, ha un disperato bisogno di tornare al successo nel match del Gewiss Stadium contro l’, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso, alla vigilia della sfida, ha diramato la lista dei, tra i quali non figurano. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò Gori; DIFENSORI: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia; CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne; ATTACCANTI: Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula. SportFace.

