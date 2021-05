Anticorpi monoclonali. Al via somministrazioni a Manduria (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo i positivi riscontri avuti con l’avvio presso il nosocomio “Marianna Giannuzzi” di Manduria dell’attività di Screening Mammografico di primo livello e con la nomina del Responsabile di Struttura Semplice di Nefrologia e Dialisi, il Partito Democratico di Manduria accoglie con soddisfazione la notizia dell’attivazione del Servizio di terapia COVID con somministrazione di Anticorpi monoclonali (primo piano c/o ex ambulatorio di oculistica); tale attivazione è stata fortemente voluta dal PD di Manduria, che ne ha fatto istanza nei vari incontri tenuti nei giorni scorsi con l’assessore Regionale Lopalco, i consiglieri Mazzarano, Di Gregorio e Pentassuglia, il Direttore Generale della ASL Rossi, al fine di ottenere per il territorio del tarantino orientale questa ulteriore prospettiva terapeutica, a ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo i positivi riscontri avuti con l’avvio presso il nosocomio “Marianna Giannuzzi” didell’attività di Screening Mammografico di primo livello e con la nomina del Responsabile di Struttura Semplice di Nefrologia e Dialisi, il Partito Democratico diaccoglie con soddisfazione la notizia dell’attivazione del Servizio di terapia COVID con somministrazione di(primo piano c/o ex ambulatorio di oculistica); tale attivazione è stata fortemente voluta dal PD di, che ne ha fatto istanza nei vari incontri tenuti nei giorni scorsi con l’assessore Regionale Lopalco, i consiglieri Mazzarano, Di Gregorio e Pentassuglia, il Direttore Generale della ASL Rossi, al fine di ottenere per il territorio del tarantino orientale questa ulteriore prospettiva terapeutica, a ...

