Aiutare i bambini rifugiati in Grecia: parte la raccolta fondi di Protection4kids dal 24 Maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Aiutare i bambini rifugiati in Grecia. L’ONG Protection4kids si prepara ad una nuova missione umanitaria nei campi profughi in Grecia e chiede il sostegno di aziende e privati Partirà dall’Italia il prossimo 24 Maggio la missione umanitaria, con medicinali e beni di prima necessità, diretta presso i campi profughi della Grecia. La missione è organizzata da Protection4kids, un‘Organizzazione Non Governativa che si impegna quotidianamente a livello nazionale ed internazionale per stare a fianco dei bambini, garantire i diritti umani e combattere il fenomeno della tratta degli esseri umani e i reati online come la pedopornografia. Grazie a un team di esperti altamente qualificati, riesce ad eliminare i contenuti ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 11 maggio 2021)in. L’ONGsi prepara ad una nuova missione umanitaria nei campi profughi ine chiede il sostegno di aziende e privati Partirà dall’Italia il prossimo 24la missione umanitaria, con medicinali e beni di prima necessità, diretta presso i campi profughi della. La missione è organizzata da, un‘Organizzazione Non Governativa che si impegna quotidianamente a livello nazionale ed internazionale per stare a fianco dei, garantire i diritti umani e combattere il fenomeno della tratta degli esseri umani e i reati online come la pedopornografia. Grazie a un team di esperti altamente qualificati, riesce ad eliminare i contenuti ...

