Xbox Series X|S sei mesi dopo il lancio – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 10 maggio 2021) Un bidi questi primi seidi presenza diXS sul mercato e nelle case di chi è riuscito ad acquistarla..XS, come la next gen in generale, sono arrivate ormai seifa eppure sembra sempre di essere in attesa di questo passaggio generazionale, in una delle transizioni tecnologiche più strane che ci sia capitato di vedere nella storia dei videogiochi. Lanciare delle nuovein mezzo a una pandemia globale, d’altra parte, non è cosa da tutti i giorni e c’è da dire che in una situazione del genere è anche piuttosto notevole … Speciali giochiRead More L'articoloXS seiil– ...