Vaccini | inchiesta ' furbetti' | conclusi gli interrogatori a Bari

(Di lunedì 10 maggio 2021)- Si sono difesi spiegando di essere stati chiamati dalla Asl, negando di aver saltato la fila per il vaccino o di aver ottenuto il siero anti - Covid al posto di chi ne aveva più diritto di loro.

Sono gli altri 27 dei 54 indagati nell'inchiesta della Procura di Bari sui presunti 'furbetti' dei vaccini, interrogati oggi negli uffici giudiziari di via Dioguardi. Si tratta prevalentemente di ... BARI - Si sono difesi spiegando di essere stati chiamati dalla Asl, negando di aver saltato la fila per il vaccino o di aver ottenuto il siero anti-Covid al posto di chi ne aveva più diritto di loro.