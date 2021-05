Uomini e Donne, Samantha ha scelto: “Vorrei fossi il mio fidanzato” (Di lunedì 10 maggio 2021) Samantha, la prima tronista curvy di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta. Ecco che cosa ha detto al corteggiatore che avrebbe voluto vivere al di fuori delle telecamere.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 10 maggio 2021), la prima tronista curvy di, ha fatto la sua scelta. Ecco che cosa ha detto al corteggiatore che avrebbe voluto vivere al di fuori delle telecamere.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - zazoomblog : Uomini e Donne Samantha ha scelto: “Vorrei fossi il mio fidanzato” - #Uomini #Donne #Samantha #scelto: - Carmela_oltre : RT @robertosaviano: Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge che… -