Un cardinale alla gogna (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà in libreria dal 13 maggio “George Pell. Diario di prigionia”, il volume edito da Cantagalli (448 pp., 25 euro) in cui il cardinale australiano racconta i suoi tredici mesi trascorsi in prigione, otto dei quali in isolamento, prima dell’assoluzione piena decisa dall’Alta corte. Il diario, tradotto in italiano da Davide Riserbato, si avvale di un’introduzione firmata da George Weigel. A George Pell, prefetto della Segreteria per l’Economia, cardinale potentissimo e stimato assai dal Papa, nessuno aveva ordinato di tornare in Australia a farsi sbranare dai lupi che gli auguravano le fiamme dell’inferno eterno. Avrebbe potuto rimanere a Roma e guardare su uno schermo televisivo il pietoso spettacolo di un processo che mai si sarebbe dovuto tenere. Lui era l’imputato, la preda più ambita: arcivescovo di Melbourne, quindi di Sydney. Grande ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà in libreria dal 13 maggio “George Pell. Diario di prigionia”, il volume edito da Cantagalli (448 pp., 25 euro) in cui ilaustraliano racconta i suoi tredici mesi trascorsi in prigione, otto dei quali in isolamento, prima dell’assoluzione piena decisa dall’Alta corte. Il diario, tradotto in italiano da Davide Riserbato, si avvale di un’introduzione firmata da George Weigel. A George Pell, prefetto della Segreteria per l’Economia,potentissimo e stimato assai dal Papa, nessuno aveva ordinato di tornare in Australia a farsi sbranare dai lupi che gli auguravano le fiamme dell’inferno eterno. Avrebbe potuto rimanere a Roma e guardare su uno schermo televisivo il pietoso spettacolo di un processo che mai si sarebbe dovuto tenere. Lui era l’imputato, la preda più ambita: arcivescovo di Melbourne, quindi di Sydney. Grande ...

