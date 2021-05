Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Nave Usa spara colpi di avvertimento verso imbarcazioni Iran: (ANSA) - WASHINGTON, 10 MAG - Una na… - iconanews : Nave Usa spara colpi di avvertimento verso imbarcazioni Iran - Piergiulio58 : Nave Usa spara colpi di avvertimento verso imbarcazioni Iran - Ultima Ora - ANSA - lor_bat : RT @guidoolimpio: Nave Usa intercetta battello con carico di armi. Golfo Arabico, classica rotta di traffici - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Blinken: il gas naturale con #NordStream2 è una cattiva idea (Gli #USA vorre… -

Ultime Notizie dalla rete : Nave Usa

ANSA Nuova Europa

Unamilitareha sparato alcuni colpi di avvertimento per allontanare alcune imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Lo riferisce il Pentagono. Secondo una prima ricostruzione, alcune navi ...New York , 10 mag 21:13 - Unadella Guardia Costiera degli Stati Uniti ha sparato circa 30 colpi di avvertimento per allontanare 13 navi della Marina del Corpo...(ANSA) – WASHINGTON, 10 MAG – Una nave militare Usa ha sparato alcuni colpi di avvertimento per allontanare alcune imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Lo riferisce il Pentagono. Secondo una ...Annuncio vendita BMW Serie 3 335dA xDrive Msport usata del 2018 a Casalecchio di Reno, Bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...