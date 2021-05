Napoli, pochissimo turnover con l’Udinese: Mertens e Koulibaly ancora infortunati (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Napoli che affronterà martedì 11 maggio l’Udinese sarà una squadra molto simile a quella che ha battuto lo Spezia sabato. Non si possono fare esperimenti le ultime tre giornate di campionato e con gli uomini in difesa contati c’è poco da cambiare in quel reparto. Mertens e Koulibaly resteranno fuori dal match Napoli-Udinese, entrambi sono infortunati e non recupereranno. Per il senegalese la stagione potrebbe essere addirittura finita. Discorso diverso per Mertens. Secondo Repubblica l’infortunio alla caviglia del belga è meno grave di quello subito a dicembre scorso. Questo offre a Mertens la possibilità di poter rientrare, almeno per le ultime due partite della stagione 2020/21. Per Gattuso ritrovare il belga sarebbe sicuramente un’ottima notizia, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilche affronterà martedì 11 maggiosarà una squadra molto simile a quella che ha battuto lo Spezia sabato. Non si possono fare esperimenti le ultime tre giornate di campionato e con gli uomini in difesa contati c’è poco da cambiare in quel reparto.resteranno fuori dal match-Udinese, entrambi sonoe non recupereranno. Per il senegalese la stagione potrebbe essere addirittura finita. Discorso diverso per. Secondo Repubblica l’infortunio alla caviglia del belga è meno grave di quello subito a dicembre scorso. Questo offre ala possibilità di poter rientrare, almeno per le ultime due partite della stagione 2020/21. Per Gattuso ritrovare il belga sarebbe sicuramente un’ottima notizia, ...

