**Mo: Salvini, 'chi attacca Israele attacca democrazia'** (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo di Israele, ancora una volta bersaglio di missili e violenza. Chi attacca Israele attacca la democrazia”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo di, ancora una volta bersaglio di missili e violenza. Chila”. Lo dice il segretario della Lega Matteo

