(Di lunedì 10 maggio 2021) L'ong, il 112 dei, alla quale si deve l'individuazione di barche in presunto, da salvare e portare in Italia, lancia l'ennesimoL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

BegiaTi : RT @SimoneAlliva: Intervistata dal CorSera #Meloni dichiara: 'Una delle mie paure più grandi è morire affogata'. E vuole affondare le nav… - formicheumane : RT @SimoneAlliva: Intervistata dal CorSera #Meloni dichiara: 'Una delle mie paure più grandi è morire affogata'. E vuole affondare le nav… - FirenzePost : Migranti: altro allarme di Alarm Phone, 419 in pericolo in zona Sar maltese - ruggEgo : RT @SimoneAlliva: Intervistata dal CorSera #Meloni dichiara: 'Una delle mie paure più grandi è morire affogata'. E vuole affondare le nav… - progettogender : RT @SimoneAlliva: Intervistata dal CorSera #Meloni dichiara: 'Una delle mie paure più grandi è morire affogata'. E vuole affondare le nav… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti altro

Poco dopo manda unSos: "97 persone in pericolo vicino Lampedusa! Abbiamo ricevuto una ... è da irresponsabili ricominciare a fomentare odio sociale mettendo 'gli italiani contro i'". ......di porto hanno intercettato a circa 8 miglia a sud dell'isola unbarcone con 95 persone a bordo, tra cui 3 donne e 5 minori, tutti di nazionalità subsahariana. Dopo aver trasbordato i...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato in flagranza un 42enne pregiudicato tunisino per furto aggravato su autovettura e false attestazioni sulla propria identità personale Ca ...Con la prima giornata con condizioni meteo ottimali ieri è ripartita la giostra degli sbarchi, con oltre mille migranti approdati a Lampedusa ...