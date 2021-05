Massa Carrara, “sei dosi di vaccino anti Covid per errore a una dottoressa 23enne. Ricoverata e monitorata” (Di lunedì 10 maggio 2021) Un errore, una svista e un caso da studiare. Come racconta La Nazione a una 23enne, tirocinante in psicologia clinica. è stata iniettata una intera fiale del vaccino Pfizer ovvero sei dosi. È tutto avvenuto sabato mattina al Nuovo ospedale apuano (Noa) di Massa. Dopo la puntura l’addetto alla vaccinazione ha quasi avuto un malore. La giovane donna, che ha capito dall’agitazione del personale, viene accompagnata all’uscita e le viene chiesto di aspettare. Poco dopo la comunicazione: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di vaccino, pari a sei dosi”. È stato quindi deciso un ricovero precauzionale per monitorare le condizioni che allo stato sono buone. La 23enne, che secondo quanto riporta il quotidiano toscano è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Un, una svista e un caso da studiare. Come racconta La Nazione a una, tirocinante in psicologia clinica. è stata iniettata una intera fiale delPfizer ovvero sei. È tutto avvenuto sabato mattina al Nuovo ospedale apuano (Noa) di. Dopo la puntura l’addetto alla vaccinazione ha quasi avuto un malore. La giovane donna, che ha capito dall’agitazione del personale, viene accompagnata all’uscita e le viene chiesto di aspettare. Poco dopo la comunicazione: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di, pari a sei”. È stato quindi deciso un ricovero precauzionale per monitorare le condizioni che allo stato sono buone. La, che secondo quanto riporta il quotidiano toscano è stata ...

