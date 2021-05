L' uomo d' acciaio 2 | Zack Snyder pensava a Brainiac come villain del sequel

(Di martedì 11 maggio 2021)ha svelato che nei suoi progetti per L'd'2 c'erache avrebbe dovuto scontrarsi con il Superman di Henry Cavill. L'd'2 avrebbe potuto portare sul grande schermo uno scontro tra Superman ee a rivelarlo è statoin una recente intervista. Il regista ha infatti parlato con Post-Credit Podcast dei progetti per ilmai realizzato del film con star Henry Cavill.ha spiegato: "Abbiamo parlato di un film su. I kryptoniani che si trovano nella Zona Fantasma sono probabilmente ancora lì e c'era sempre la possibilità di un ...

Zack Snyder ha svelato che nei suoi progetti per L'uomo d'acciaio 2 c'era Brainiac come villain che avrebbe dovuto scontrarsi con il Superman di Henry Cavill. L'uomo d'acciaio 2 avrebbe potuto portare ...Zack Snyder ha rivelato che il sequel de L'Uomo d'Acciaio avrebbe avuto il personaggio di Brainiac come antagonista principale.