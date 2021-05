L’errore da non fare sui prestiti (Di lunedì 10 maggio 2021) Almeno un errore economico in questa pandemia non lo abbiamo commesso: ridurre drasticamente il volume del credito erogabile al sistema produttivo. Nel pieno della tempesta del 2012 fu il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco a sdoganare al grande pubblico il fantasma che si aggirava per l’Italia: il credit crunch. Il meccanismo è micidiale: l’economia non tira, le imprese vanno in sofferenza, le banche non prestano (e da noi lo scarso appetito per strumenti finanziari alternativi a quelli bancari non fornisce grandi alternative) e il circolo vizioso si autoalimenta. Esattamente un anno fa sono diventati operativi i decreti Liquidità e Cura Italia. Non era detto che funzionassero a dovere, basti pensare ai pasticci fatti da click day e cassa integrazione in deroga. Eppure la sola Mediocredito Centrale, guidata da Bernardo Mattarella, in poco più di un anno ha concesso ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 maggio 2021) Almeno un errore economico in questa pandemia non lo abbiamo commesso: ridurre drasticamente il volume del credito erogabile al sistema produttivo. Nel pieno della tempesta del 2012 fu il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco a sdoganare al grande pubblico il fantasma che si aggirava per l’Italia: il credit crunch. Il meccanismo è micidiale: l’economia non tira, le imprese vanno in sofferenza, le banche non prestano (e da noi lo scarso appetito per strumenti finanziari alternativi a quelli bancari non fornisce grandi alternative) e il circolo vizioso si autoalimenta. Esattamente un anno fa sono diventati operativi i decreti Liquidità e Cura Italia. Non era detto che funzionassero a dovere, basti pensare ai pasticci fatti da click day e cassa integrazione in deroga. Eppure la sola Mediocredito Centrale, guidata da Bernardo Mattarella, in poco più di un anno ha concesso ...

