Internazionali BNL d’Italia 2021: Nishikori elimina Fognini in due set, sfiderà Carreño Busta (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabio Fognini è uscito di scena dagli Internazionali BNL d’Italia 2021, eliminato al primo turno da Kei Nishikori. Il giapponese ha sconfitto l’azzurro mediante il risultato di 6-3, 6-4, non concedendo concrete chance all’avversario di comandare gli scambi da fondocampo; la precisione e la diligenza del nipponico al servizio hanno costretto Fognini a limitare al massimo le iniziative con il dritto, ridotte ai minimi storici considerando la vérve dell’azzurro e spesso inefficaci. Il ligure ha tentato di incidere sulla diagonale del rovescio, sebbene la solidità straordinaria di Nishikori non gli abbia consentito di far la voce grossa con quel fondamentale. Dopo un primo parziale di lotta, il giapponese ha preso il largo durante il secondo set, ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabioè uscito di scena dagliBNLto al primo turno da Kei. Il giapponese ha sconfitto l’azzurro mediante il risultato di 6-3, 6-4, non concedendo concrete chance all’avversario di comandare gli scambi da fondocampo; la precisione e la diligenza del nipponico al servizio hanno costrettoa limitare al massimo le iniziative con il dritto, ridotte ai minimi storici considerando la vérve dell’azzurro e spesso inefficaci. Il ligure ha tentato di incidere sulla diagonale del rovescio, sebbene la solidità straordinaria dinon gli abbia consentito di far la voce grossa con quel fondamentale. Dopo un primo parziale di lotta, il giapponese ha preso il largo durante il secondo set, ...

Advertising

sportface2016 : #IBI 2021, #Fognini eliminato al primo turno. #Nishikori vince in due set - Leonard40959202 : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: @keinishikori beat Fabio Fognini 6-3, 6-4 - MagicMurrayFans : .@andy_murray and @DjokerNole practice in Rome. (video: Internazionali BNL d'Italia) - ShiulinS : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: @keinishikori beat Fabio Fognini 6-3, 6-4 - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: @keinishikori beat Fabio Fognini 6-3, 6-4 -