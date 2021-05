Guerra Casaleggio-Conte: Rousseau nega ai vertici M5s i dati sugli iscritti (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - E' contro la legge richiedere i dati degli iscritti M5s se ad avanzare la 'pretesa' non sono gli stessi o il rappresentante legale del Movimento 5 stelle che, per l'Associazione Rousseau, ad oggi, non c'è. Continua la guerra dei 'nomi e cognomi' in M5s ed è, di nuovo, muro contro muro fra Rousseau e Conte, al lavoro sul progetto di rifondazione voluto dallo stesso garante, Beppe Grillo. Insomma, Casaleggio versus l'avvocato Giuseppe Conte, leader in pectore del 'neo movimento'. Il tutto accade nel giorno in cui, dopo diverso tempo, sottolineano fonti M5s, è stata convocata un'assemblea dei gruppi parlamentari, chiesta a più voci, dopo l'ultima riunione con Conte, e non convocata. Una vittoria, si osserva negli ambienti pentastellati, per chi ha insistito in ... Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - E' contro la legge richiedere idegliM5s se ad avanzare la 'pretesa' non sono gli stessi o il rappresentante legale del Movimento 5 stelle che, per l'Associazione, ad oggi, non c'è. Continua la guerra dei 'nomi e cognomi' in M5s ed è, di nuovo, muro contro muro fra, al lavoro sul progetto di rifondazione voluto dallo stesso garante, Beppe Grillo. Insomma, Casaleggio versus l'avvocato Giuseppe, leader in pectore del 'neo movimento'. Il tutto accade nel giorno in cui, dopo diverso tempo, sottolineano fonti M5s, è stata convocata un'assemblea dei gruppi parlamentari, chiesta a più voci, dopo l'ultima riunione con, e non convocata. Una vittoria, si osserva negli ambienti pentastellati, per chi ha insistito in ...

