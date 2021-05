Gravina presidente Figc a Napoli | le domande di Repubblica e le voci su Vigorito

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il calcio italiano continua ad essere nel caso e l’arrivo adi Gabrieleè il momento per rivolgergli qualche domanda. Il dirigente è atteso all’Hotel Mediterraneo e la sua visita arriva dopo Benevento-Cagliari, match in cui la premiata ditta Doveri-Mazzoleni ha sfavorito la squadra sannita, provocando la reazione infuriata die Foggia. Ecco lediDopo l’errore a, Mazzoleni torna sulle piste del Cagliari. E Fabbri scende in B. La denuncia dimerita un’inchiesta federale: l’obiettivo è punirlo o si tenterà anche di capire se la roulette degli arbitri in settimana era guasta? Si è diffusa una voce inverosimile, che attende comunque una smentita secca: l’avellinese ...

"Spero di poter fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l'Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve". Così il presidente della federcalcio Gabriele Gravina sul progetto Superlega che vede tre club europei tra cui la Juve tenere il punto nei confronti dell'Uefa. "Questo muro contro muro non fa bene al mondo ..."