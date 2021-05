Global Summit Logistics & Supply Chain 2021 | la 26esima edizione torna in presenza

Advertising

p_tambone : RT @MinutemanItaly: Sorpresona, chi finanzia o appoggia Gavi? - Ilsognatore13 : RT @MinutemanItaly: Sorpresona, chi finanzia o appoggia Gavi? - garat_o_meter : RT @MinutemanItaly: Sorpresona, chi finanzia o appoggia Gavi? - Giagios2 : RT @MinutemanItaly: Sorpresona, chi finanzia o appoggia Gavi? - MinutemanItaly : Sorpresona, chi finanzia o appoggia Gavi? -

Ultime Notizie dalla rete : Global Summit

L'Agenzia di Viaggi

... i leader di India, Indonesia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Turchia, presenti al...per un ammontare complessivo di 56 miliardi di dollari a un ampio numero di compagnie incluse nella......on the basis ofstandards. In the transport sector, there are proposals on standardisation and certifications, decarbonisation and digitalisation, as well as an EU - India Aviation...Con l'appuntamento dedicato a Logistics & Supply Chain (Pacengo di Lazise, 1-2 luglio) si apre la stagione 2021 degli eventi Global Summit.Importante sarà il “Global Health Summit” di Roma. Il timore che i leader si presentino in posizioni molto diverse è incombente ...