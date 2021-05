Giallo a Cagliari, 42enne trovato morto in casa (Di lunedì 10 maggio 2021) Un uomo di 42 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Cagliari. Indagini in corso per accertare quanto accaduto. Cagliari – Un uomo di 42 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Cagliari nelle prime ore di lunedì 10 maggio 2021. La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto accaduto e risalire ai responsabili di questo omicidio. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti sembra essere quella di una rapina finita male visto che diverse stante erano a soqquadro, ma nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti del caso e provare a ricostruire l’accaduto. L’omicidio L’omicidio molto probabilmente è avvenuto tra la serata di domenica e le prime ore di lunedì. A lanciare l’allarme, come scritto da TGCom24, è stato ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Un uomo di 42 anni è statonella sua abitazione a. Indagini in corso per accertare quanto accaduto.– Un uomo di 42 anni è statonella sua abitazione dinelle prime ore di lunedì 10 maggio 2021. La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto accaduto e risalire ai responsabili di questo omicidio. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti sembra essere quella di una rapina finita male visto che diverse stante erano a soqquadro, ma nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti del caso e provare a ricostruire l’accaduto. L’omicidio L’omicidio molto probabilmente è avvenuto tra la serata di domenica e le prime ore di lunedì. A lanciare l’allarme, come scritto da TGCom24, è stato ...

Advertising

news_mondo_h24 : Giallo a Cagliari, 42enne trovato morto in casa - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, cuoco trovato morto nella sua cucina: è giallo #cagliari - globalistIT : - statodelsud : Scoperto cadavere in una abitazione, giallo a Cagliari - Pino__Merola : Scoperto cadavere in una abitazione, giallo a Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Cagliari Scoperto cadavere in una abitazione, giallo a Cagliari Sul posto stanno lavorando i carabinieri del Nucleo investigativo del Conando provinciale e i militari della Compagnia di Cagliari. Si attende l'arrivo degli specialisti del Ris e del medico legale. .

Il cuoco Mario Romani trovato morto in casa: 'Forse un malore'. Il giallo delle stanze a soqquadro ... il Nucleo investigativo e i colleghi della Compagni di Cagliari. Sul posto anche il magistrato di ... Solo gli accertamenti medico legali chiariranno il giallo. L'appartamento al terzo piano della ...

Scoperto cadavere in una abitazione, giallo a Cagliari - Sardegna Agenzia ANSA giallo a Cagliari (ANSA) – CAGLIARI, 10 MAG – Il cadavere di un uomo di 42 anni, Mario Romani, è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi all’interno della sua abitazione in ...

Scoperto cadavere in una abitazione, giallo a Cagliari (ANSA) – CAGLIARI, 10 MAG – Il cadavere di un uomo di 42 anni, Mario Romani, è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi all’interno della sua abitazione in via Cornalias a Cagliari, nel quartiere ...

Sul posto stanno lavorando i carabinieri del Nucleo investigativo del Conando provinciale e i militari della Compagnia di. Si attende l'arrivo degli specialisti del Ris e del medico legale. .... il Nucleo investigativo e i colleghi della Compagni di. Sul posto anche il magistrato di ... Solo gli accertamenti medico legali chiariranno il. L'appartamento al terzo piano della ...(ANSA) – CAGLIARI, 10 MAG – Il cadavere di un uomo di 42 anni, Mario Romani, è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi all’interno della sua abitazione in ...(ANSA) – CAGLIARI, 10 MAG – Il cadavere di un uomo di 42 anni, Mario Romani, è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi all’interno della sua abitazione in via Cornalias a Cagliari, nel quartiere ...