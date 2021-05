Fregene | divieto di kitesurf in spiaggia? Severini | ‘Il Sindaco faccia chiarezza’

(Di lunedì 10 maggio 2021) «La stagione balneare è ormai imminente e ancora sussistono contraddizioni all’interno del nostro stesso Comune. All’ordine del giorno è la spinosa questione deldi praticare: da una parte c’è chi pretende ilper salvaguardare l’ambiente, dall’altra chi rivendica il diritto allo sport. Il, infatti, arriva con l’ordinanza balneare n. 21 del 30 aprile 2021 e vieta l’esercizio del, ritenuto dannoso per la Riserva Naturale Statale del Litorale romano, in un luogo dove si è sempre praticato. Perché solo ora emergono tutte queste problematiche? La tutela delle nostre spiagge deve essere prioritaria, ma annullare completamente una pratica sportiva, allo stesso tempo, danneggia gli operatori del settore e il mondo dello sport, che si ...

«La stagione balneare è ormai imminente e ancora sussistono contraddizioni all'interno del nostro stesso Comune. All'ordine del giorno è la spinosa questione del divieto di praticare kitesurf a Fregen ...'Il divieto arriva con l'ordinanza balneare n. 21 del 30 aprile 2021 e vieta l'esercizio del kitesurf, ritenuto dannoso per la Riserva Naturale Statale del Litorale romano, in un luogo dove si è sempr ...