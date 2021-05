Fidanzati uccisi a Lecce, la perizia psichiatrica: omicida in grado di intendere (Di lunedì 10 maggio 2021) La sera del 21 settembre 2020, a Lecce, ha ucciso l’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta. Oggi la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'assise di Lecce ha stabilito che Antonio De Marco, l'omicida reo confesso, è perfettamente in grado di intendere e volere nonché capace di stare in giudizio. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 maggio 2021) La sera del 21 settembre 2020, a, ha ucciso l’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta. Oggi ladisposta dalla Corte d'assise diha stabilito che Antonio De Marco, l'reo confesso, è perfettamente indie volere nonché capace di stare in giudizio.

