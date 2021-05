Festa di compleanno finisce in tragedia: il bilancio è spaventoso (Di lunedì 10 maggio 2021) Un evento cerimoniale di Colorado Springs diventa teatro di una carneficina senza precedenti. La polizia ricostruisce l’accaduto. Le ultime notizie provenienti da Colorado Spings per bocca della polizia del luogo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 10 maggio 2021) Un evento cerimoniale di Colorado Springs diventa teatro di una carneficina senza precedenti. La polizia ricostruisce l’accaduto. Le ultime notizie provenienti da Colorado Spings per bocca della polizia del luogo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SkyTG24 : Usa, sparatoria in Colorado a una festa di compleanno: 7 morti - Agenzia_Ansa : Usa: spara a festa di compleanno, 7 morti in Colorado. Al party la fidanzata dell'assalitore. Risparmiati i bambin… - Am_Parente : Compleanno, tempo di bilanci. Cominciamo dalle cose positive intorno all’#Europa. @ItaliaViva - Barbara67974207 : Dai raga stasera avremo una gioia perché sicuramente la sorpresa riguarda o Giulia o Matte (secondo me più Giulia p… - Barbara67974207 : Raga ma nn iniziata a dire ' Giulia in studio' nn lo sapete...potrebbe essere così oppure può essere un videomessag… -