Domani saracinesche abbassate nei centri commerciali: la protesta per aprire nei week end (Di lunedì 10 maggio 2021) Domani alle 11,00 i punti vendita dei 1.300 centri commerciali d Italia manifesteranno contro le chiusure nei weekend con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti. Lo annuncia ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 maggio 2021)alle 11,00 i punti vendita dei 1.300d Italia manifesteranno contro le chiusure neiend con il gesto simbolico di abbassare leper alcuni minuti. Lo annuncia ...

Advertising

GDS_it : #Coronavirus, domani saracinesche abbassate nei centri commerciali - Confcommercio : #centricommerciali Domani saracinesche abbassate per protestare contro le #chiusure nei weekend #ancdconad… - sehmagazine : ???? Domani alle 11:00, 30.000 negozi e supermercati dei 1.300 centri commerciali d’Italia manifesteranno contro le c… - torinoggi : Protocolli rigorosi e mai un focolaio, domani i centri commerciali abbassano le saracinesche per protesta: 'Vogliam… - OfferteLavoroTO : Protocolli rigorosi e mai un focolaio, domani i centri commerciali abbassano le saracinesche per protesta: 'Vogliam… -