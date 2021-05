Ddl penale, oggi il vertice a Via Arenula. Costa: «No a confusi compromessi con il M5S» (Di lunedì 10 maggio 2021) Il responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa: «Confidiamo che finalmente il Parlamento darà voce alle convinzioni di quella stragrande maggioranza che rigetta il giustizialismo dei 5 Stelle» «oggi incontreremo la Ministra Cartabia e ascolteremo le sue proposte sulla riforma del processo penale. Azione ha una visione liberale che parte da tre principi essenziali ed inaggirabili: ragionevole durata del processo, presunzione di non colpevolezza, certezza della pena». Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione, a ridosso del vertice su processo penale e prescrizione convocato dalla guardasigillli Marta Cartabia. «I nostri emendamenti sono proposte chiare, nette ed efficaci. Cancellare lo stop alla prescrizione ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Il responsabile Giustizia di Azione Enrico: «Confidiamo che finalmente il Parlamento darà voce alle convinzioni di quella stragrande maggioranza che rigetta il giustizialismo dei 5 Stelle» «incontreremo la Ministra Cartabia e ascolteremo le sue proposte sulla riforma del processo. Azione ha una visione liberale che parte da tre principi essenziali ed inaggirabili: ragionevole durata del processo, presunzione di non colpevolezza, certezza della pena». Lo dichiara in una nota Enrico, deputato e responsabile Giustizia di Azione, a ridosso delsu processoe prescrizione convocato dalla guardasigillli Marta Cartabia. «I nostri emendamenti sono proposte chiare, nette ed efficaci. Cancellare lo stop alla prescrizione ...

