Dayane Mello opinionista al GF Vip 6? Gli utenti si scatenano: "È una donna con i…" (Di lunedì 10 maggio 2021) Dayane Mello è stata senza dubbio tra le protagoniste indiscusse del GF Vip 5. La modella brasiliana, che nel corso del reality si era legata molto a Rosalinda Cannavò, si è distinta per aver innescato numerosi litigi. Allo stesso modo, la 32enne ha diviso il pubblico, tra quanti l'hanno amata e quanti, invece, la volevano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

