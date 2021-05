Davide Masitti | la famiglia crede all’innocenza della compagna

(Di lunedì 10 maggio 2021) Emanueleè rientrato dalla Francia, dove si è recato a seguitomorte del fratello, dj noto con il nome di “Da Frikkio”. Per la sua morte era stata accusata la, ma Emanuele sembrare alla versione resa dalla donna, che però si trova in custodia cautelare in carcere. I giornali locali parlano di omicidio preterintenzionale: forse una colluttazione durante un litigio, o un tentativo di difendersi mentre veniva strattonata. A Il Resto del Carlino, dice: “Ancora devo metabolizzare pienamente il doloroso evento che ha coinvolto la nostra. A tutt’oggi non credo, nonostante abbia visto il suo corpo esanime, chenon ci sia più. In Francia sono stato accolto come un fratello da tantissime persone tutte unite, ...

CONCORDIA - Continuano, in Francia, dove il deejay viveva insiema alla compagna, le indagini relative alla morte di, scomparso la scorsa settimana in seguito ad una coltellata al fianco . Intanto, le autorità francesi, riporta la 'Gazzetta di Modena', avrebbero stoppato la cremazione e il ritorno in ...TRIESTE - E' stata rimessa in libertà, ma dovrà comunque restare a disposizione degli inquirenti, la compagna di, il dj modenese di 49 anni morto per una coltellata al fianco martedì scorso nella sua abitazione di Saint Michel de Castelnau, in Francia, dove l'artista viveva insieme alla donna e ...Emanuele Masitti va' in Francia per l'affidamento dei nipoti. La compagna in carcere, ma la famiglia crede alla versione della donna ...Il fratello della vittima è tornato dalla Francia dove ha parlato con la donna: c’è l’ipotesi omicidio preterintenzionale ...