Crisanti: il coprifuoco ci salva, più ci si incontra più le probabilità di trasmissione del virus crescono (Di lunedì 10 maggio 2021) “La trasmissione del virus è esclusivamente una questione di probabilità, più ci si incontra più le probabilità crescono”. Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, risponde così ad “Agorà” su Rai3 ad una domanda sul coprifuoco. “Ogni azione conta - spiega Crisanti - conta la mascherina, conta il distanziamento, conta evitare gli assembramento. Il virus circola alle 8 di mattina come la sera tardi ma il coprifuoco dà il suo piccolo contributo al controllo dell’indice Rt”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ladelè esclusivamente una questione di, più ci sipiù le”. Andrea, microbiologo dell’Università di Padova, risponde così ad “Agorà” su Rai3 ad una domanda sul. “Ogni azione conta - spiega- conta la mascherina, conta il distanziamento, conta evitare gli assembramento. Ilcircola alle 8 di mattina come la sera tardi ma ildà il suo piccolo contributo al controllo dell’indice Rt”.

Advertising

HuffPostItalia : Crisanti: il coprifuoco ci salva, più ci si incontra più le probabilità di trasmissione del virus crescono - liberainfo : RT @HuffPostItalia: Crisanti: il coprifuoco ci salva, più ci si incontra più le probabilità di trasmissione del virus crescono https://t.co… - AndreaVenanzoni : Galileo non si rende nemmeno conto di quel che dice: secondo lui, in pratica, dovremmo vivere per tutto il resto de… - orizzontescuola : Covid, Crisanti: “Il coprifuoco riduce la probabilità sulla trasmissione” - nino_giovanni : RT @HuffPostItalia: Crisanti: il coprifuoco ci salva, più ci si incontra più le probabilità di trasmissione del virus crescono https://t.co… -