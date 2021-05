Covid, in Sicilia vaccinazione di massa nei piccoli comuni montani (Di lunedì 10 maggio 2021) «Dopo le isole minori, anche nei piccoli comuni montani cominceremo nei prossimi giorni la campagna di vaccinazione generalizzata. Si inizierà con i centri al di sotto dei mille abitanti, ma contiamo di ampliare presto la platea. È quanto siamo riusciti ad ottenere dalla intesa con la struttura del generale Figliuolo. Ho dato disposizione alle Asp il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 10 maggio 2021) «Dopo le isole minori, anche neicominceremo nei prossimi giorni la campagna digeneralizzata. Si inizierà con i centri al di sotto dei mille abitanti, ma contiamo di ampliare presto la platea. È quanto siamo riusciti ad ottenere dalla intesa con la struttura del generale Figliuolo. Ho dato disposizione alle Asp il Mattino di- Notizie dalla

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Covid, Italia: 198 morti e 5080 nuovi contagi. Tasso positività al 3,9% Di questi, 943 contagi sono stati registrati in Campania , che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente interessate dall'emergenza Covid - 19. A seguire Lazio (680), Sicilia (589) e ...

42#Palermoovimento. Bloc - News della contronarrazione sociale Rubrica settimanale su eventi e fatti in Sicilia - a cura RedazionePA - Non Una di Meno di Catania : Campagna #RiapriamoilSantoBambino ...riunite fuori al Santo Bambino nel rispetto delle norme covid ...

il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia South Working Castelbuono è un modello che accoglie il lavoro agile di ogni professionista: da chi è nativo di questi luoghi ma ha dovuto lasciarli per il Nord Italia ed Europa, a chi ancora non conos ...

