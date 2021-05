Coprifuoco | Crisanti | “Contribuisce a controllare Rt”

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Con ilsi dà un piccolo contributo al controllo dell’Rt”. Così il virologo Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ad ‘Agorà’ su Rai3. “Il virus – spiega si trasmette alle 8 di mattina così come alle 10 o alle 11 di sera”. Ma siccome “più ci si incontra e più aumenta la probabilità di trasmissione” di Covid-19. E impatti sull’Rt “anche piccoli”, derivanti dalle diverse misure, “se sommati insieme ci aiutano a uscire da questa situazione prima possibile”. “Io capisco le difficoltà a comprendere il problema del”, riconosce. Ma il punto, precisa, è che “la trasmissione è esclusivamente un problema di probabilità: più ci si incontra e più aumenta la probabilità di trasmissione”. Quindi “ogni azione conta – avverte l’esperto – Conta ...

HuffPostItalia : Crisanti: il coprifuoco ci salva, più ci si incontra più le probabilità di trasmissione del virus crescono - micheled2869 : RT @GiovaQuez: Stamattina coordinati. Crisanti ad Agorà: 'Il virus si trasmette alle 8 di mattina come alle 10 o 11 di sera. Con il copri… - GeMa7799 : Lo ammette pure Crisanti: il coprifuoco serve a poco. Allora perché insistono? - Pastaepatate82 : RT @GiovaQuez: Stamattina coordinati. Crisanti ad Agorà: 'Il virus si trasmette alle 8 di mattina come alle 10 o 11 di sera. Con il copri… - GhostdogRunner : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Crisanti

"Io capisco le difficoltà a comprendere il problema del", riconosce. Ma il punto, precisa, è che "la trasmissione è esclusivamente un problema di probabilità: più ci si incontra e ...Ogni azione conta - spiega- conta la mascherina, conta il distanziamento, conta evitare gli assembramento. Il virus circola alle 8 di mattina come la sera tardi ma ildà il suo ...Tra i sostenitori del mantenimento del coprifuoco alle ore 22 c’è Andrea Crisanti. Il microbiologo dell’università di Padova, intervenuto ...Gli strenui difensori del coprifuoco alle 22 tutti i costi si inerpicano in acrobatici equilibrismi per difendere una norma sempre più ...