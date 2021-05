Chiariello punge | “La corsa è con la Juve Sarà un piacere sentire la musichetta al Maradona e saperli sul divano di casa”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il giornalista Umbertosi è lasciato andare ad un commento su Twitter in merito alla volata Champions League in questo finale di campionato. Ecco quanto evidenziato: “Lo dicevo e lo ribadisco: laera ed è con la. Perché io in questanon ho mai creduto.Attenti ora a stare concentrati, a Osimhen diffidato e vincere 3 gare.unlaalsula guardare ed aspettare il giovedì“. ECCO IL TWEET: Lo dicevo e lo ribadisco: laera ed è con la.Perché io in questanon ho mai creduto.Attenti ora a stare concentrati, a Osimhen diffidato e vincere 3 ...