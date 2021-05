Carpi, futuro da scrivere. Ma Pochesci non è un punto di forza (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Carpi ha archiviato una stagione insipida. E ora vuole programmare un futuro evidentemente migliore rispetto a quanto ottenuto fino a qualche giorno fa. Di sicuro ci sarà sa riflettere molto su Sandro Pochesci, non pensando che debba essere un punto di forza. Anzi. I numeri dal momento del suo ritorno sono inquietanti: 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, 14 punti su 45 con la media dello 0,7 a partita, non certo un lavoro da apprezzare. Nel frattempo Pochesci ha fatto esordire Niccolò e Matteo Marcellusi, i figli dell’azionista di maggioranza. Ma la media punti è sempre quella, non cambia, numeri che fanno rabbrividire e che devono essere mandati bene a memoria prima di qualsiasi decisione sul futuro tecnico del Carpi. Foto: Zimbio L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilha archiviato una stagione insipida. E ora vuole programmare unevidentemente migliore rispetto a quanto ottenuto fino a qualche giorno fa. Di sicuro ci sarà sa riflettere molto su Sandro, non pensando che debba essere undi. Anzi. I numeri dal momento del suo ritorno sono inquietanti: 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, 14 punti su 45 con la media dello 0,7 a partita, non certo un lavoro da apprezzare. Nel frattempoha fatto esordire Niccolò e Matteo Marcellusi, i figli dell’azionista di maggioranza. Ma la media punti è sempre quella, non cambia, numeri che fanno rabbrividire e che devono essere mandati bene a memoria prima di qualsiasi decisione sultecnico del. Foto: Zimbio L'articolo ...

