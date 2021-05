Bonus Irpef e Naspi di maggio 2021: ecco le tempistiche (Di lunedì 10 maggio 2021) Naspi di maggio, dal 10 maggio via ai pagamenti: per il Bonus Irpef bisognerà aspettare la fine del mese Le tempistiche per il pagamento dell’indennità di disoccupazione, o Naspi, non sono mai fissati e standard. Innanzitutto dipende molto dalla prima richiesta che viene inoltrata all’Inps. Da quel momento possono passare anche due mesi per ricevere L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 10 maggio 2021)di, dal 10via ai pagamenti: per ilbisognerà aspettare la fine del mese Leper il pagamento dell’indennità di disoccupazione, o, non sono mai fissati e standard. Innanzitutto dipende molto dalla prima richiesta che viene inoltrata all’Inps. Da quel momento possono passare anche due mesi per ricevere L'articolo proviene da Consumatore.com.

