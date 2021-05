Anticipazione- Uomini e Donne | La scelta del tronista | ecco di chi si tratta

Leggi su kronic

(Di lunedì 10 maggio 2021) Durante il dating showcondotto da Maria De Filippi unfarà la suadi chi stiamo parlando Le curiosità del programma (Foto Web)Il famoso programmacondotto da Maria De Filippi va in onda su Canale 5 dal 1996. Il programma nasce come versione “adulta” del talk show Amici andato in onda dal 1992 al 1997 con la differenza che inizialmente il programma venne ideato per parlare in pubblico di una propria storia personale e discuterne con il pubblico. Dal 2001 però, il programma ha assunto una valenza completamente diversa, divenendo un programma in cui si fanno incontri in modo da trovare l’amore e una nuova relazione sentimentale, e per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione aveva aperto anche ...